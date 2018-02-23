До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС
23 февраля 2018 10:33
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Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении, пишет ТРК "Терра".
Напомним, что во втором чтении депутаты приняли этот документ накануне.
Для справки: так называемая дачная амнистия действует в нашей стране с 2006 года и стала очень популярной у россиян - на сегодняшний день ею воспользовались уже порядка 3,5 миллиона человек. После того как закон подпишут сенаторы и президент, «дачная амнистия» будет продлена на 2 года и будет действовать до 1 марта 2020 года.
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