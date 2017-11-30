Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью пяти телеканалам
30 ноября 2017 09:20
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, в четверг 30 ноября даст ежегодное итоговое интервью пяти российским телеканалам.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Россия", "Россия 24", "Россия HD", радио "Вести FM" и на интернет-портале "Вести.ру".
Как отметила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, "этот разговор станет десятым, юбилейным, традиционно будут подведены итоги года, даны оценки событиям, которые произошли в этом году", передает Радио Маяк.
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