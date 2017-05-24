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Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО

24 мая 2017 12:49
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Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО
Соответствующее предложение выдвинул Центробанк.

Центробанк РФ предложил поставить стоимость полисов ОСАГО в зависимость от возраста и стажа водителей.

Банк России предложил ввести систему скидок для опытных водителей и повысить цену для молодых автовладельцев. Отмечается также, что полисы «без ограничений» могут подорожать в 1,5 раза.

По данным агентства, наибольший коэффициент получат все водители в возрасте от 16 до 21 года, а также автолюбители 25 — 29-летнего возраста со стажем вождения до года и 22 — 24-летние автолюбители с опытом вождения менее четырех лет. В настоящее время скидок за стаж и возраст в ОСАГО не предусмотрено, пишут "Известия".

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