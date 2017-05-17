Десятки тысяч людей вышли на митинг против сноса хрущевок в Москве
17 мая 2017 12:45
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В столице России 14 мая состоялся масштабный митинг против существующей редакции законопроекта о реновации в Москве. На акцию протеста, по данным из различных источников, вышло от 8000 до 50000 человек. Москвичи заполнили практически всю внутреннюю сторону проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца, немалая часть людей на митинг попасть так и не смогли, оставшись за оцеплением полиции в районе станций метро Чистые пруды, Тургеневская и Сретенский бульвар. Об этом сообщает "ФедералПресс".
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