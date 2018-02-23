День защитника Отечества отмечают в России
23 февраля 2018 10:51
188
Столетие со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) отмечается в пятницу, 23 февраля, в России. Эта дата также именуется Днем защитника Отечества.
Несмотря на то, что декрет о создании РККА был издан 15 (28) января 1918 года, годовщиной создания Красной Армии принято считать 23 февраля. Версий, почему была избрана именно эта дата, несколько. По одной из основных, 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой красноармейцы остановили наступление немецких войск, пишет ТАСС.
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, также поздравили жителей страны с Днем защитника Отечества.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
484
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
425
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
886
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
650
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
693
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2037
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1292
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
583
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3704
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2129
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2567
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2463
Мероприятия