Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выступления национальных творческих коллективов, стихи, танцы, ярмарка авторских изделий - все, что нужно для заряда хорошего настроения на все выходные!
В микрорайоне Волгарь сегодня проходит праздник Дружбы народов
Крупный пожар в Тольятти распространился на 300 кв. метров Горело непроизводственное здание.
Крупный пожар в Тольятти распространился на 300 кв. метров
ГУ МЧС по Самарской области опровергло сообщения о сходе вагонов Информация расположена на сайте ведомства.
ГУ МЧС по Самарской области опровергло сообщения о сходе вагонов
Всё готово к началу Фестиваля студентов в Самаре В 15.00 начнут свою работу интерактивные площадки.
Всё готово к началу Фестиваля студентов в Самаре
В Самаре сегодня пройдет День дружбы народов Гостей доставят бесплатные автобусы.
В Самаре сегодня пройдет День дружбы народов Гостей доставят бесплатные автобусы.
Ученые сообщили о 200-метровом цунами на Аляске
Ученые сообщили о 200-метровом цунами на Аляске
В Тольятти гость прихватил телевизор из квартиры хозяина, когда тот заснул
В Тольятти гость прихватил телевизор из квартиры хозяина, когда тот заснул
На Московском шоссе в Самаре горело 70 кв. метров сараев и гаражей Устанавливают причину пожара.
На Московском шоссе в Самаре горело 70 кв. метров сараев и гаражей
сегодня  Суббота, 8 сентября, 13:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/09:
USD 69.03
0.78
EUR 80.36
0.99
Искать
Новости /  В стране  

День тишины наступил в регионах России накануне единого дня голосования

8 сентября 2018 09:49
164
День тишины наступил в регионах России накануне единого дня голосования
Завтра пройдут прямые выборы глав 22 регионов России.

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в регионах России накануне единого дня голосования. 9 сентября выборы разного уровня пройдут в 80 регионах России. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

Как сообщила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, 9-го сентября смогут проголосовать на выборах разных уровней более 65-ти миллионов российских избирателей.

В этом году в единый день голосования пройдут прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16-ти субъектов Федерации. Одновременно состоятся около 6-ти тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
301
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
464
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
925
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1637
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1101
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
2035
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
473
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1395
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
988
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1078
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1046
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
784
Весь список

Мероприятия
Всё готово к началу Фестиваля студентов в Самаре
В Самаре сегодня пройдет День дружбы народов Гостей доставят бесплатные автобусы.
Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда