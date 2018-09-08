День тишины наступил в регионах России накануне единого дня голосования
8 сентября 2018 09:49
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День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в регионах России накануне единого дня голосования. 9 сентября выборы разного уровня пройдут в 80 регионах России. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.
Как сообщила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, 9-го сентября смогут проголосовать на выборах разных уровней более 65-ти миллионов российских избирателей.
В этом году в единый день голосования пройдут прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16-ти субъектов Федерации. Одновременно состоятся около 6-ти тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, передает Радио Маяк.
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