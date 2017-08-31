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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

31 августа 2017 09:59
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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Продолжение санкционной борьбы, облегченная процедура выдачи гражданства РФ украинцам, нормы бесплатного провоза багажа в самолетах.

Российско-американские отношения

С 1 сентября число американских дипломатов в России уменьшится до 455 человек. К этому времени 745 сотрудников дипмиссии США должны будут покинуть территорию РФ. Решение последовало в ответ на санкции, которые ввели Соединенные Штаты в отношении нашей страны.
Кроме того, с 1 сентября возобновится выдача американских неиммиграционных виз россиянам, которая была приостановлена 23 августа. Однако получить разрешительный документ можно будет только в посольстве США в Москве. Выдача виз в консульствах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге приостановлена на неопределенный срок, пишут "Известия".

Российское гражданство украинцам

С сентября жителям Украины станет легче получить российский паспорт. Раньше им нужно было получать справки, подтверждающие их отказ от предыдущего гражданства. Новый законопроект существенно облегчит эту процедуру. Теперь не надо ждать ответа украинских властей: им достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства Украины, нотариально его заверить, а после предоставить в МВД РФ.

Присяга и лишение террористов гражданства

Принятый правительством закон предусматривает еще несколько нововведений. Всем желающим принять российское гражданство необходимо будет принести присягу, текст которой прописан в документе. Звучит клятва следующим образом: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Людям, не желающим приносить присягу, могут отказать в предоставлении гражданства.

Кроме того, государство вправе отменить ранее принятое решение о предоставлении российского гражданства иностранцам, которые были осуждены за терроризм и экстремизм. Ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступников, если те не были их соучастниками.

Больше качественной рыбы

С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который регламентирует процессы производства, хранения и реализации рыбы.

Документ впервые устанавливает нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Из-за ужесточения пункта о содержании льда в рыбе сократится также доля перемороженной продукции.
Кроме того, производителям запретят или же обяжут их резко сократить добавление в рыбу стимуляторов роста, которые вредны для здоровья. К тому же рыба для детей первого года жизни будет производиться не вместе с другой продукцией, а в специальных цехах.
Переход на новый регламент продлится дольше года. До 1 марта 2019 года всем предприятиям необходимо модернизировать производства, чтобы соответствовать принятым требованиям.

Нормы бесплатного провоза багажа в самолетах

В конце сентября может вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете. Документ был подписан 30 июля, в силу вступить он должен через 60 дней со дня публикации. С этого момента авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам, приобретающим невозвратные билеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. Владельцы возвратных билетов смогут провозить его по-прежнему бесплатно: платить им придется только в случае перевеса. При этом за ручную кладь взимать плату не будут. 

Возмещение убытков при ДТП

ЦБ в сентябре может снять ограничения на возмещение убытков при ДТП. Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии лишь в следующем случае: если участников происшествия было двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал. Согласно новым условиям, ограничение на число транспортных средств, ставших участниками ДТП, будет отменено.

Фото: TASS/DPA/Matthias Balk

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