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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек

3 января 2019 11:15
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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек.
Судьба ещё четверых человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек.

— Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

При этом судьба ещё четверых человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Неравнодушные россияне перевели более семи миллионов рублей на счёт для пожертвований пострадавшим при взрыве и обрушении дома в Магнитогорске, пишет Лайф.

pixabay.com
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