Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек
3 января 2019 11:15
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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек.
— Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
При этом судьба ещё четверых человек по-прежнему остаётся неизвестной.
Неравнодушные россияне перевели более семи миллионов рублей на счёт для пожертвований пострадавшим при взрыве и обрушении дома в Магнитогорске, пишет Лайф.
pixabay.com
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