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Новости /  В стране  

Чиновники рассмотрят инициативу о запрете на ввоз в Россию несертифицированных игрушек

17 ноября 2017 11:12
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Чиновники рассмотрят инициативу о запрете на ввоз в Россию несертифицированных игрушек Этот вопрос поднимут в декабре.
Этот вопрос поднимут в декабре.

Чиновники рассмотрят инициативу о запрете на ввоз в Россию несертифицированных игрушек и других детских товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах. Этот вопрос поднимут на декабрьском заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. По прогнозам экспертов, в 2017 году в страну ввезут более 15 млн единиц детских товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках. Причем до 90% таких покупок представляют потенциальную опасность для здоровья детей, так как не имеют сертификатов, подтверждающих качество.

Предложение запретить ввоз в Россию несертифицированных игрушек и других детских товаров из зарубежных онлайн-магазинов поступило в Минпромторг от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В пресс-службе ведомства «Известиям» рассказали, что проблема трансграничной торговли активно обсуждалась с российскими компаниями на Конгрессе индустрии детских товаров в сентябре этого года.

В ведомстве отметили, что вопрос «нормативно-правового регулирования требований к произведенным и ввозимым в государства ЕАЭС (Россию, Армению, Киргизию, Казахстан и Белоруссию) товарам требует проработки всеми странами-участницами организации».

По словам исполнительного директора АКИТ Артема Соколова, если изменения в нормативные акты будут внесены, отправителя обяжут приложить к посылке сертификат, который почтовые операторы предъявят на таможне.


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