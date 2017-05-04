Четверть российских пилотов могут остаться без работы
4 мая 2017 11:00
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Работники авиационной отрасли уже обратились с петицией в Муждународную организацию гражданской авиации (ICAO), передает «Коммерсантъ». В тексте документа они сообщают, что ранее Росавиация уже аннулировала свидетельства сотен специалистов «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы».
По словам работников авиаотрасли, в ближайшее время Росавиация готовится аннулировать несколько тысяч пилотных свидетельств и уже известило региональные отделения о том, что если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но не прошли первоначальную летную подготовку в АУЦ, их свидетельства будут изыматься. Сообщается, что в результате окажутся без работы «как минимум четверть всех пилотов в РФ».
В Росавиации при этом подчеркнули, что их действия правомерны и законны, о чем им уже сообщили в судах, куда поступили иски против аннулирования пилотских свидетельств, пишет ФедералПресс.
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