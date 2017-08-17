C Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником военного назначения стартовала с космодрома Байконур. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.«С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М » с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства. Запуском ракеты руководил командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.Он проводил контроль подготовки и проведения запуска «Протон-М» с военным спутником. «Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя» — отметили в пресс-службе Минобороны. Полет ракеты также контролировался сотрудниками Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.