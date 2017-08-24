Бывший замминистра финансов РФ пытался вывезти советские ордена в США
24 августа 2017 10:26
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О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замминистра финансов, а ныне общественного деятеля Сергея Алексашенко - по статье о контрабанде культурных ценностей сообщает Интерфакс.
По информации источника агентства, "Алексашенко был задержан в аэропорту Домодедово, где у него изъяли несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу.
После этого пассажира отпустили, и "он улетел к месту назначения - в США", а изъятые ордена отправили на экспертизу, передает Радио Маяк.
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