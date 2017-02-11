Бюджетники смогут отказаться от получения зарплат на карту "Мир"
11 февраля 2017 12:04
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"ФАС и ЦБ договорились, что с 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту "Мир", но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе", - сказал он.
В соответствии с поправками к законопроекту "О национальной платежной системе", с 1 января 2018 года граждане должны получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир". Однако ЦБ считает более правильным начать перевод новых клиентов из бюджетной сферы на карту "Мир" с 1 июля 2017 года. Об этом ранее сообщила на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Как уточнила на той же встрече заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, ЦБ предлагает сделать это в несколько этапов. С 1 июля 2017 года карту "Мир" будут получать "новые клиенты бюджетной сферы" - те, кто начнет работу в бюджетной организации или впервые оформит пенсию с этой даты, пишет «Радио Маяк».
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