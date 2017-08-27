Бренд одежды «Армия России» выведут на зарубежный рынок
27 августа 2017 23:54
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По словам Телепнева, после открытия первого магазина «Армия России» в Москве «Военторг» получил заявки «от 12 стран, в том числе от Германии». Для начала компания, «вероятнее всего», займется адаптацией интернет-магазина «к запросам и требованиям иностранных покупателей», пояснил Телепнев. Дальше вопрос выхода на зарубежный рынок и открытия первых магазинов требует более серьезной проработки.
«Общаясь с представителями фешен-индустрии, с производителями, мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный», — рассказал замгенидиректора, уточнив, что компания продолжит использовать военную тематику.
Новую коллекцию «Армии России» осень—зима 2018 «Военторг» представит в октябре — начале ноября. «Мы уже на сегодня вышли, как это принято в фешен-индустрии, на две коллекции в год — это осень—зима и весна—лето», — заметил он.
В ней будет продолжена тема исторических событий, которая уже «пользуется популярностью». Также развитие получит «сирийская коллекция» — «Военторг» может сделать ее довыпуск, а в коллекции весна—лето будет представлена арктическая тема.
Компания «Военторг» была создана в 2009 году. Она принадлежит Минобороны через АО «Гарнизон» (правопреемник «Оборонсервиса»). Гендиректор «Военторга» — Владимир Павлов. Прибыль компании за 2016 год составила 29,7 млн руб.
В России работает 28 магазинов «Армия России». В частности, они открыты в Москве, Московской и Тульской областях, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Севастополе.
Фото: страница armrusvoentorg в instagram
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