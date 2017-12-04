Большинство россиян предлагают лишить сектантов родительских прав
4 декабря 2017 13:03
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Большинство граждан РФ высказались в поддержку постановления Верховного суда, который рекомендовал лишать прав родителей за вовлечение детей в секты, незаконные общественные и религиозные организации. По сообщению ВЦИОМа, 79% респондентов поддержали эту меру.
Согласно центру изучения общественного мнения, 16% опрошенных отрицательно относятся к этой рекомендации. Около 9% респондентов аргументировали свой ответ тем, что родители лучше знают, что нужно ребенку, пишут "Известия".
Примерно 12% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 18 и 26 ноября среди 1200 респондентов, затруднились четко сформулировать свою позицию относительно усиления государственных мер по защите детей.
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