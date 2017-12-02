Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участники соревнуются в грации и артистизме под барабаны,традиционную восточную и эстрадную музыку. Уровень выступлений очень высокий, отмечают организаторы, и судьям приходится не легко.
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
Учёные выяснили, что при длительных отношениях изменениям подвергается биохимия мозга После расставания и потери связи с любимым человеком в организме резко падает выработка окситоцина.
Учёные выяснили, что при длительных отношениях изменениям подвергается биохимия мозга
Крупный пожар в Отрадном тушили ночью Горел частный дом на 90 м2.
Крупный пожар в Отрадном тушили ночью
Сызранка чудом поймала трёхлетнюю дочь на краю открытого колодца Был уже шестой час вечера, темнело, и колодец почти не был виден.
Сызранка чудом поймала трёхлетнюю дочь на краю открытого колодца
Сотрудники полиции и общественники рассказали школьникам Красноярского района об их правах и обязанностях Школьники активно участвовали в уроке правовой грамотности.
Сотрудники полиции и общественники рассказали школьникам Красноярского района об их правах и обязанностях
Автолюбителям запретили ездить на летней резине зимой С 1 декабря вступило в силу требование техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
Автолюбителям запретили ездить на летней резине зимой
В Самаре отметят День неизвестного солдата Пройдет Вахта Памяти, состоится возложение цветов к Вечному огню.
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Большинство российских компаний перестали экономить на новогодних корпоративах При этом редким гостем на многих праздниках стали Дед Мороз и Снегурочка.
Большинство российских компаний перестали экономить на новогодних корпоративах
сегодня  Суббота, 2 декабря, 15:36
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  В стране  

Большинство российских компаний перестали экономить на новогодних корпоративах

2 декабря 2017 10:47
166
Большинство российских компаний перестали экономить на новогодних корпоративах При этом редким гостем на многих праздниках стали Дед Мороз и Снегурочка.
При этом редким гостем на многих праздниках стали Дед Мороз и Снегурочка.

Рестораторы в ряде регионов страны отмечают, что впервые за последние 3-4 года отмечают активность в этом направлении.
Однако, на банкетах столы пока не ломятся от икры и деликатесов, как это было до 2008 года – рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Также редким гостем на многих праздниках стали Дед Мороз и Снегурочка, от услуг которых вынуждены отказываться большинство компаний для экономии средств. В этом году средний чек новогоднего корпоратива составляет 3 тыс. рублей на человека.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5000
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1771
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8675
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2469
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9929
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2846
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2028
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1457
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1803
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1693
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1423
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3047
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарца задержали в кафе при передаче полицейскому взятки в 500 тысяч рублей

798

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

507

Крупный пожар в Отрадном тушили ночью

445
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2370

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1994

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1692
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда