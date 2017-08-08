Более 70% россиян посчитали реновацию более нужной регионам
8 августа 2017 11:46
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Некоторые регионы России нуждаются в программе реновации больше, чем Москва, заявили 73% респондентов в ходе опроса, сообщает «РИА Новости» по материалам исследования ВЦИОМа. Причем среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля опрошенных, согласившихся с этим утверждением, также оказалась высока — 70%.
При этом 42% жителей регионов назвали снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 59% респондентов негативно оценили состояние жилого фонда в их регионе. Более половины опрошенных — 51% посчитали свой регион подходящим для реновации, а 30% — что такая программа не актуальна в их регионе, пишет РБК.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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