Более 53,5 тыс. наград участникам Великой Отечественной войны до сих пор не вручены владельцам
5 мая 2017 09:24
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В настоящее время поиск ведется с помощью электронной базы наградных материалов.
Об этом сообщил начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в интервью газете "Красная звезда". По его словам, существует множество причин, почему награда не нашла своего владельца. Например, солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в свою часть, он мог погибнуть, он мог вернуться не туда, откуда призывался, и так далее.
Пермяков отметил, что в настоящее время поиск ведется с помощью электронной базы наградных материалов. Сотрудники специальной группы, которая занимается неврученными наградами, работают сразу с несколькими базами, пытаясь найти обладателей наград или их родственников.
Начальник архива также напомнил, что существуют несколько онлайн-ресурсов, на которых опубликованы приказы о награждениях, наградные листы, боевые документы. По его словам, появление информационных онлайн-банков значительно облегчило поиски, передает Радио Маяк.
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