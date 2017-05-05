Блогерам и СМИ хотят запретить писать о самоубийствах
5 мая 2017 12:53
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Депутаты Госсовета Удмуртии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет для СМИ и блогеров на сообщения о самоубийствах и способах и совершения.
Соответствующий пакет документов размещен в электронной базе нижней палаты и предлагает дополнить статью федерального закона «О средствах массовой информации». Региональные парламентарии хотят, чтобы была закреплена норма, запрещающая распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства». Запретить сообщать о самоубийствах хотят и блогерам.
Также удмуртские депутаты полагают, что подобная информация должна быть запрещена для распространения среди детей. Для этого предлагается внести соответствующие дополнения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Как пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к документы, в Австрии после запрета на освещение самоубийств в метро резко сократилось число подобных ситуаций и был введен запрет на освещение трагических событий такого рода, сообщает ФедералПресс.
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