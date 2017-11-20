Бизнес пожаловался Путину на правительство из-за новых сборов
20 ноября 2017 12:16
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Как сообщает газета «Ведомости», письмо главе государства направили руководители РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России». В нем указано, что, несмотря на существующие договоренности о неизменной фискальной нагрузке, только в следующем году бизнесу придется доплатить более 100 млрд руб. в виде разнообразных сборов.
Например, в проекте бюджета на ближайшие три года появились сразу три платежа, которые формально налогами не являются. Это пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор в морских портах. Остальные сборы проект бюджета предлагает проиндексировать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» об отправленном Путину письме.
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
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