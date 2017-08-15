Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
15 августа 2017 09:00
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Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование в $4,6 млрд на благотворительные цели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Миллиардер пожертвовал свои акции в Microsoft в $4,6 млрд 6 июня. Получатель пожертвования не был указан, однако издание отмечает, что ранее большую часть своих пожертвований Гейтс передавал благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, принадлежащему самому Гейтсу и его супруге, пишет РБК.
Это самое крупное пожертвование, которое Гейтс делал с 2000 года. Тогда 61-летний основатель Microsoft отдал $ 16 млрд. По данным Bloomberg Billionaires, после пожертвования Гейтс остается самым богатым человеком мира, его состояние оценивается в $86,1 млрд.
Фото: Nati Harnik / AP
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