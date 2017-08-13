Беспилотные пассажирские самолеты появятся к 2025 году
13 августа 2017 10:52
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Пассажирские лайнеры, управляемые диспетчерами с земли, появятся уже в 2025 году. Самолеты будут выполнять перелеты без участия пилотов, что позволит компаниям-перевозчикам сберечь порядка $35 млрд, сэкономленных на зарплатах, пишет «КоммерсантЪ».
Издание уточняет, что что в настоящий момент основная часть полета проходит под контролем автопилота. При этом оборудование может провести посадку самолета в сложных условиях в ограниченной видимости.
Введение беспилотной гражданской авиации скажется на цене авиабилетов: ожидается снижение цены на 10%. Однако проблемой при реализации нововведения может стать страх пассажиров, боящихся доверить свою жизнь автоматической системе, а не пилотам.
Фото: Global Look Press/Hans Blossey
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