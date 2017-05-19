Автовладельцы задолжали 42 млрд
19 мая 2017 13:44
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По данным Счетной палаты РФ, на 1 января 2014 года задолженность по неуплате транспортного налога (ТН) составляла 57 млрд рублей, а на 1 января 2016-го — уже 99,7 млрд. При этом большинство российских дорог не соответствуют требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а количество ДТП по причине сопутствующих дорожных условий не снижается. В связи с этим Федеральной налоговой службе и регионам было рекомендовано разработать дополнительные меры по взысканию долгов с автовладельцев.
Ряд экспертов объясняют рост задолженности по транспортному налогу снижением реальных доходов населения и предлагают включить ТН в стоимость топлива. Другие же полагают, что дело — в недисциплинированности автовладельцев, и нужно усилить администрирование транспортного налога по аналогии с НДФЛ, пишут "Известия".
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