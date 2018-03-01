Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив может быть запущено с 1 мая
1 марта 2018 17:46
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Проект госконтракта предусматривает закупку услуг по содержанию именно «действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений». Среди них — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь и транспортный переход через Керченский пролив, следует из документа.
Стоимость контракта — 477 млн руб. Срок исполнения — с момента его заключения, «но не ранее 00:00 1 мая 2018 года», указано в проекте контракта. Заключить его предполагается на срок до 30 июня 2019 года. Фактической датой начала оказания услуг по содержанию станет соответствующее уведомление от ФКУ «Упрдор Тамань», до тех пор услуги подрядчика не подлежат оплате.
Представитель Росавтодора на вопрос о возможном досрочном запуске моста ответил, что «строительство Крымского моста ведется в графике, по ряду направлений есть задел». В ведомстве не стали комментировать конкретную дату и не ответили на вопрос, почему госзакупка была отменена. РБК направил запрос в Минтранс. Представитель Аркадия Ротенберга, подконтрольный которому «Стройгазмонтаж» выступает генподрядчиком строительства моста, отказался от комментариев.
Мост протяженностью 19 км соединит Крым с материковой частью России. Стоимость проекта составляет почти 230 млрд руб. В контракте на строительство Крымского моста указан другой срок его завершения — декабрь 2018 года. Согласно данным официального сайта Крымского моста, «движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году». О том, что срок открытия моста — «это пока декабрь 2018 года», ранее в кулуарах сочинского форума РБК говорил и глава Крыма Сергей Аксенов.
Но указанный в новом проекте госконтракта Росавтодора срок — 1 мая — соответствует заявлению президента Владимира Путина, который в четверг в послании Федеральному собранию заявил, что мост для автомобильного движения будет открыт «через несколько месяцев».
Ранее о возможном досрочном открытии автомобильного движения по Крымскому мосту официально не сообщалось.
Возможность открытия движения по мосту в мае РБК подтвердил заместитель полпреда в Южном федеральном округе Владимир Гурба. «С учетом указания президента о сроке запуска моста в течение нескольких месяцев и того, что проблем с запуском объекта нет, к маю движение по мосту может быть запущено», — заявил он.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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