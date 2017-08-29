Арку Крымского моста подняли на проектную высоту
29 августа 2017 13:23
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Строители подняли на проектную высоту железнодорожную арку Крымского моста, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым. Подъем конструкции весом более 6 тыс. т занял около 12 часов, пишут "Известия".
Арку поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих специалистов, сообщает информационный центр «Крымский мост».
«Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями — это устройства, которые закрепляют арку», — отметил замдиректора по производству «Мостотряда-1» Михаил Пиксаев.
В сообщении подчеркивается, что в ближайший месяц будут смонтированы концевые элементы арки. Затем ее опустят на специальные опорные части.
Строительство Крымского моста стартовало в начале 2016 года. Проект оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное движение по мосту начнется в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019-го.
Фото: most.life
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