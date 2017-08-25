Апельсины дорожают из-за плохого урожая
25 августа 2017 10:23
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Росстат зафиксировал рост средних потребительских цен на апельсины. В июле нынешнего года за 1 кг этих фруктов необходимо было заплатить на 29,4% больше, чем год назад. Российские эксперты объясняют подорожание ростом цен у производителей и прогнозируют, что до конца года продукция не подешевеет.
По данным Росстата, с которыми ознакомились «Известия», средняя потребительская цена за 1 кг апельсинов в июле 2017-го составила 101,64 рубля. Это на 29,4% больше, чем в июле прошлого года — тогда цена была на уровне 78,52 рубля. Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной таможенной службы, в апреле–июне нынешнего года было завезено только 64,4 тыс. т апельсинов — в 2,8 раза меньше по сравнению с январем–мартом (импорт апельсинов в I квартале года составил 177,4 тыс. т ). При этом в семь раз снизился ввоз из Турции: с 22,5 тыс. т в I квартале до 3,2 тыс. т во II. Меньше стало апельсинов и из Египта, поставки из этой страны упали в 2,8 раза (с 147,8 тыс. т до 52 тыс. т). Стоит отметить, что Турция и Египет — одни из главных импортеров этих цитрусовых в Россию.
В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили снижение ввоза апельсинов, но причины роста цен прокомментировать не смогли. Минпромторг и Минсельхоз оперативно не предоставили комментарии.
Овощи и фрукты подешевеют в пять раз
Представители отрасли считают, что апельсины подорожали из-за накрутки цен производителями, пишут "Известия".
Фото pixabay.com.
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