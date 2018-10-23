Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы За его кандидатуру проголосовали 44 депутата.
Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы
В Самаре состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрий Устинова
В Самаре состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрия Устинова
ОНФ обратился в Следственный комитет по поводу строительного картеля в Самарской области
Онкодозор посетит Хворостянский район
Онкодозор посетит Хворостянский район
Под Самарой более 1,5 тыс. миротворцев подняты по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году
Под Самарой более 1,5 тыс. миротворцев подняты по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет высота песчаного вихря достигала 200 м.
Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет
сегодня  Вторник, 23 октября, 13:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/10:
USD 65.31
-0.5
EUR 75.37
0.05
Искать
Новости /  В стране  

Аналитики назвали самую продаваемую иномарку

23 октября 2018 09:14
176
Аналитики назвали самую продаваемую иномарку Ей стал Ford Focus.
Ей стал Ford Focus.

Самой продаваемой иномаркой среди подержанных автомобилей в России стал Ford Focus, вычислили аналитики агентства «Автостат».
Всего за девять месяцев 2018 года в России приобрели около 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, в том числе почти 100 тыс. автомобилей Ford Focus. Показатели этой марки выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место в рейтинге занимает Toyota Corolla с результатом 77,5 тыс. экземпляров (+2,1%), а за ним следуют автомобили Hyundai Solaris, которые за указанный отрезок были перепроданы около 70,3 тыс. раз (+23,1%), уточняет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, покупатели проявили высокий интерес к моделям KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
424
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
429
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
494
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
460
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
909
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
739
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
766
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1167
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1208
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2313
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1726
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1906
Весь список

Мероприятия
Самарцам прочтут книгу о горожанах начала XX века
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина
В Самарском политехе к столетию комсомола будет заложена новая капсула времени
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные