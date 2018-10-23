Аналитики назвали самую продаваемую иномарку
23 октября 2018 09:14
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Самой продаваемой иномаркой среди подержанных автомобилей в России стал Ford Focus, вычислили аналитики агентства «Автостат».
Всего за девять месяцев 2018 года в России приобрели около 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, в том числе почти 100 тыс. автомобилей Ford Focus. Показатели этой марки выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе место в рейтинге занимает Toyota Corolla с результатом 77,5 тыс. экземпляров (+2,1%), а за ним следуют автомобили Hyundai Solaris, которые за указанный отрезок были перепроданы около 70,3 тыс. раз (+23,1%), уточняет «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, покупатели проявили высокий интерес к моделям KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.
Фото pixabay.com
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