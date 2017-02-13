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Новости /  В стране  

Алкоголь приблизят к школам и больницам

13 февраля 2017 10:56
88
Минпромторг уточнил «радиусы трезвости».

Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли. Предложенная министерством мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем, уверены чиновники. Разногласия могут возникнуть лишь с Минздравом, который называет самой эффективной мерой борьбы с алкоголем — сокращение количества точек его продажи.

В Минпромторге подготовили проект соответствующего постановления правительства, пишут «Известия». Речь идет об определении максимального расстояния от медицинских и учебных учреждений в 50 м, но в зависимости от типа здания радиусы колеблются и могут составлять 10 м.

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