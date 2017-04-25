AliExpress начала доставлять товары по России на следующий день
25 апреля 2017 10:04
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Покупатели из 20 крупнейших городов России будут получать заказанные на «AliExpress Молл» товары cо складов внутри страны уже на следующий день. Для жителей еще 50 городов сроки доставки сократятся до одного—трех дней, пишет РБК
На этапе запуска этот стандарт доставки будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (Asus и Lenovo), наушники (Philips) и другие гаджеты. При этом география регионов с ускоренной доставкой будет постоянно расширяться, пообещали в компании.
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