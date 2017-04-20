AliExpress будет продавать россиянам товары в кредит
20 апреля 2017 12:50
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Китайский интернет-магазин AliExpress намерен дать возможность российским покупателям делать заказы в кредит или рассрочку.
Эта функция будет доступна для жителей России с 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Отметим, что Россия станет первой, где компания предоставит такую возможность.
Так, сначала россияне смогут брать в кредит только товары российских продавцов в разделе «Молл». Позже такая функция будет доступна для покупок всего ассортимента AliExpress стоимостью от 3 тысяч рублей.
В рассрочку же можно будет покупать смартфоны, ноутбуки и аксессуары к технике.
Как писал «ФедералПресс» ранее, AliExpress не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 в Россию.
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