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Новости /  В стране  

AliExpress будет продавать россиянам товары в кредит

20 апреля 2017 12:50
178
AliExpress будет продавать россиянам товары в кредит
Россия станет первой, где компания предоставит такую возможность.

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен дать возможность российским покупателям делать заказы в кредит или рассрочку.

Эта функция будет доступна для жителей России с 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Отметим, что Россия станет первой, где компания предоставит такую возможность.

Так, сначала россияне смогут брать в кредит только товары российских продавцов в разделе «Молл». Позже такая функция будет доступна для покупок всего ассортимента AliExpress стоимостью от 3 тысяч рублей.

В рассрочку же можно будет покупать смартфоны, ноутбуки и аксессуары к технике.

Как писал «ФедералПресс» ранее, AliExpress не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 в Россию.

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