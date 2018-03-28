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Сегодня в России День траура по жертвам пожара в Кемерове. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Пожар в торговом центре унёс жизни 64 человек. По всей стране приспущены государственные флаги.

Акции памяти жертв трагедии проходят по всей России.Учреждения культуры, телеканалы и радиостанции отменяют развлекательные мероприятия и передачи. В Кемеровской области траур продлится по 29 марта.Люди несут цветы, свечи и детские игрушки к стихийным мемориалам, выпускают в небо белые шары, оставляют слова соболезнования, пишут письма пострадавшим и родным погибших, а в некоторых краях и областях – начался сбор помощи, передает Радио Маяк.