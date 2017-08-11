«Аэрофлот» объяснил резкое подорожание авиабилетов на дни ЧМ-2018

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Что касается S7, UTair, «Уральские авиалинии», то эти авиаперевозчики продают билеты только до 24 марта. При этом коммерческий директор UTair Павел Пермяков в разговоре с изданием признал, что цены всегда зависят от спроса и предложения. «Ожидаемо, что любое масштабное мероприятие вызывает рост цен», – сказал он. На сколько могут вырасти цены на авиабилеты UTair, собеседник не уточнил.



В S7 «Ведомостям» заявили, что у компании пока нет планов повышать цены, но «важно понимать, что цена билетов зависит от многих внешних факторов, в том числе стоимости топлива, тарифов аэропортов», добавил представитель авиакомпании.



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http://www.rbc.ru/business/11/08/2017/598d0a0a9a794778ca8934dc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D