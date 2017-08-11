«Аэрофлот» объяснил резкое подорожание авиабилетов на дни ЧМ-2018
11 августа 2017 13:45
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«Аэрофлот» в разы поднял цены на авиабилеты из Москвы в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу в дни проведения турнира, пишут «Ведомости». Речь, в частности, идет о рейсах из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и обратно. Во все эти города с 8 июня 2018 года билеты как эконом-, так и бизнес-класса подорожают в 4–6 раз, пишет издание. ЧМ-2018 будет проводиться с 14 июня по 15 июля следующего года.
Меньше всего самый дешевый билет подорожает в Ростов — в 4,2 раза, до 19 005 руб., самое серьезное подорожание затронет Волгоград — в 6,2 раза, до 20 354 руб. за билет эконом-класса без права возврата. Причем, как замечает издание, билеты в другие города маршрутной сети «Аэрофлота» в июне следующего года не изменятся.
Представитель «Аэрофлота», комментируя «Ведомостям» данную ситуацию с ценами, заявил, что это техническая ошибка. Собеседник добавил, что все пассажиры, кто купил билеты по этим тарифам, смогут вернуть их без штрафных санкций. Вечером 10 августа система бронирования на сайте «Аэрофлота» на дни ЧМ стала выдавать сообщение об ошибке, добавляет газета.
Что касается S7, UTair, «Уральские авиалинии», то эти авиаперевозчики продают билеты только до 24 марта. При этом коммерческий директор UTair Павел Пермяков в разговоре с изданием признал, что цены всегда зависят от спроса и предложения. «Ожидаемо, что любое масштабное мероприятие вызывает рост цен», – сказал он. На сколько могут вырасти цены на авиабилеты UTair, собеседник не уточнил.
В S7 «Ведомостям» заявили, что у компании пока нет планов повышать цены, но «важно понимать, что цена билетов зависит от многих внешних факторов, в том числе стоимости топлива, тарифов аэропортов», добавил представитель авиакомпании.
Что касается S7, UTair, «Уральские авиалинии», то эти авиаперевозчики продают билеты только до 24 марта. При этом коммерческий директор UTair Павел Пермяков в разговоре с изданием признал, что цены всегда зависят от спроса и предложения. «Ожидаемо, что любое масштабное мероприятие вызывает рост цен», – сказал он. На сколько могут вырасти цены на авиабилеты UTair, собеседник не уточнил.
В S7 «Ведомостям» заявили, что у компании пока нет планов повышать цены, но «важно понимать, что цена билетов зависит от многих внешних факторов, в том числе стоимости топлива, тарифов аэропортов», добавил представитель авиакомпании.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/11/08/2017/598d0a0a9a794778ca8934dc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
В S7 «Ведомостям» заявили, что у компании пока нет планов повышать цены, но «важно понимать, что цена билетов зависит от многих внешних факторов, в том числе стоимости топлива, тарифов аэропортов», добавил представитель авиакомпании.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/11/08/2017/598d0a0a9a794778ca8934dc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
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