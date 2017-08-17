Абонент подал иск к МТС на 30 млрд руб. за списанные бесплатные минуты
17 августа 2017 09:49
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Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск к МТС о взыскании морального вреда на 30 млрд руб. из-за того, что, по его мнению, оператор незаконно списал у него шесть бесплатных минут, которые ему полагались тарифом. Факт подачи иска отмечен в отчете МТС за II квартал 2017 года. Информация об иске размещена в главе о судебных процессах, которые могут «существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» оператора. Внимание на иск обратила газета «Ведомости».
Мелехов использовал тариф «Smart 022015», за который ежемесячно платил 450 руб. По тарифу абонент получал 3 Гб интернет-трафика, 500 минут звонков и 500 sms. 22 июня 2016 года (каждое 22 число осуществлялась плата за тариф) МТС ночью с 24:00 до 9:00 утра незаконно списала у него минуты из времени включенного в тариф для бесплатных звонков, уверен Мелехов. В материалах Тамбовского суда не указывается, сколько именно минут было списано, но по данным «Ведомостей» речь идет всего о шести минутах.
31 января этого года Мичуринский суд отклонил иск Мелехова, постановив, что услуги оказывались в соответствии с условиями договора, с которыми абонент по правилам МТС обязан был ознакомиться. Мелехов обжаловал решение в Тамбовском областном суде 10 апреля, но и там в удовлетворении требований ему было отказано. Абонент в июле подал кассационную жалобу.
Представитель оператора Дмитрий Солодовников сообщил газете, что «все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций». Он отметил, что обычно МТС решает спорные вопросы с клиентами в досудебном порядке, «но ни одна крупная сервисная компания не застрахована от подобных абсурдных разбирательств».
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