АВТОВАЗ намерены сделать прибыльным в 2018 году
15 февраля 2017 12:20
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Гендиректор Renault Карлос Гон ожидает, что «АвтоВАЗ» станет прибыльным в 2018 г. даже при сохранении нестабильности на российском авторынке, пишут Ведомости. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед аналитиками и журналистами в Париже, сообщил Automotive News Europe (ANE).
Гон сохраняет оптимизм в отношении «АвтоВАЗа» из-за среднесрочного плана развития компании, утвержденного в декабре и включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов.
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизил чистый убыток в 2016 г. до 44,8 млрд руб. с 73,9 млрд руб. в 2015 г., сообщила компания в пятницу. В 2016 г. производитель показал результат лучше рынка, снизив продажи Lada на внутреннем рынке на 1% до 266 296 автомобилей.
В прошлом году «АвтоВАЗ» принес французскому владельцу 89 млн евро убытка, согласно финансовому отчету Renault за 2016 г. Это значительно меньше по сравнению с 620 млн евро, которые Renault потерял из-за «АвтоВАЗа» в 2015 г.
Для привлечения финансирования «АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,14 млрд руб., которую оплатили контролирующий акционер альянс Renault-Nissan и новый акционер «Ренессанс капитал» Михаила Прохорова, напоминает Reuters. Совладельцы планируют провести еще один этап допэмиссии в I квартале 2017 г.
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