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Новости /  В стране  

Здание школы во Флориде, в котором застрелили 17 человек, решили снести

17 февраля 2018 10:58
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Здание школы во Флориде, в котором застрелили 17 человек, решили снести Решено, что здание после трагедии не должно использоваться для обучения школьников.
Решено, что здание после трагедии не должно использоваться для обучения школьников.

Здание школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркланде (Флорида), в которой произошла стрельба, будет снесено. Такое предварительное решение принял окружной школьный совет, пишут "Известия".

Глава школьного округа Роберт Рэнси заявил, что здание после трагедии не должно использоваться для обучения школьников, сообщает Associated Press.

Местные власти оценивают стоимость сноса здания и строительства новой школы в $30 млн.

Напомним, в результате стрельбы в школе Паркланда убито 17 человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии.
Стрелявший — 19-летний молодой человек — признал вину и готов пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить себе жизнь.

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