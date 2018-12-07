Зарубежные эксперты оказались очень высокого мнения о стабильности рубля
7 декабря 2018 12:00
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67,5 рубля за доллар. Такой курс на 2019–2020 годы прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch. Стоит ли верить зарубежным аналитикам и что ждёт курс рубля в новом году?
Прогноз международного рейтингового агентства Fitch трудно оставить без внимания. Дело в том, что это американская корпорация, которая входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Главная задача Fitch Ratings — предоставить мировым кредитным рынкам независимую аналитику. Соответственно, прогноз от агентства такого уровня выглядит более чем авторитетно.
С начала декабря курс колеблется в районе 66,5 рубля за доллар. При этом ещё в августе он поднимался выше 68, а в сентябре и вовсе приближался к 70. На этом фоне в ожидании санкций со стороны США прогноз американских аналитиков, на первый взгляд, кажется очень оптимистичным. По их мнению, в следующем году курс упадёт всего лишь на один рубль. В своём отчёте аналитики Fitch отметили, что вероятная отсрочка введения санкций до 2019 года позволила рублю укрепиться. До конца года, по их мнению, курс и вовсе останется на уровне 66,5 рубля. Иными словами, не изменится, пишет Лайф.
— В своём прогнозе на 2019–2020 годы, который действительно выглядит крайне оптимистично, эксперты Fitch, вероятно, заложили ожидание постепенного охлаждения темпов роста американской экономики и переоценку сроков повышения учётных ставок в ФРС США, — поясняет эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. — То есть прогноз отражает не столько силу российской экономики перед санкциями, сколько перспективу достижения американской экономикой своих пиковых значений, после чего последует спад, в том числе снижение курса американского доллара. Доходность гособлигаций США снижается, а значит, фаворитами следующего года обещают быть финансовые инструменты развивающихся рынков, к которым мы можем отнести и Россию.
Фото pixabay.com
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