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Зарубежные эксперты оказались очень высокого мнения о стабильности рубля

7 декабря 2018 12:00
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Зарубежные эксперты оказались очень высокого мнения о стабильности рубля Они не видят причин для краха российской валюты.
Они не видят причин для краха российской валюты.

67,5 рубля за доллар. Такой курс на 2019–2020 годы прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch. Стоит ли верить зарубежным аналитикам и что ждёт курс рубля в новом году?

Прогноз международного рейтингового агентства Fitch трудно оставить без внимания. Дело в том, что это американская корпорация, которая входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Главная задача Fitch Ratings — предоставить мировым кредитным рынкам независимую аналитику. Соответственно, прогноз от агентства такого уровня выглядит более чем авторитетно.

С начала декабря курс колеблется в районе 66,5 рубля за доллар. При этом ещё в августе он поднимался выше 68, а в сентябре и вовсе приближался к 70. На этом фоне в ожидании санкций со стороны США прогноз американских аналитиков, на первый взгляд, кажется очень оптимистичным. По их мнению, в следующем году курс упадёт всего лишь на один рубль. В своём отчёте аналитики Fitch отметили, что вероятная отсрочка введения санкций до 2019 года позволила рублю укрепиться. До конца года, по их мнению, курс и вовсе останется на уровне 66,5 рубля. Иными словами, не изменится, пишет Лайф.

— В своём прогнозе на 2019–2020 годы, который действительно выглядит крайне оптимистично, эксперты Fitch, вероятно, заложили ожидание постепенного охлаждения темпов роста американской экономики и переоценку сроков повышения учётных ставок в ФРС США, — поясняет эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. — То есть прогноз отражает не столько силу российской экономики перед санкциями, сколько перспективу достижения американской экономикой своих пиковых значений, после чего последует спад, в том числе снижение курса американского доллара. Доходность гособлигаций США снижается, а значит, фаворитами следующего года обещают быть финансовые инструменты развивающихся рынков, к которым мы можем отнести и Россию.

Фото pixabay.com
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