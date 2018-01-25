Законодательство о техосмотре автомобилей ждет масштабная реформа
25 января 2018 12:53
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Как пишет "Коммерсант", первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла техосмотр. Транспорт проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право иска к его владельцу.
Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами, – говорится в пакете поправок.
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