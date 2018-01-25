Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ведущая больше не может совершать по два-три перелёта в неделю, как того требует проект.
Елена Летучая покидает шоу "Летучий отряд" из-за проблем со здоровьем
Жители Красной Глинки пожаловались горвластям на сокращение рейсов 50-го автобуса. Проблемно стало добираться до работы и учебы.
В Самаре увеличено количество рейсов автобуса № 50
Молодая пара поблагодарила сотрудников полиции за оказанную своевременно помощь, и пожелали успехов на работе.
В Сызрани сотрудники ДПС ночью помогли водителю и его беременной супруге, которые оказались в сложной дорожной ситуации
В СКС еженедельно проводятся заседания комитета по дебиторской задолженности Самарские коммунальные системы идут навстречу абонентам, попавшим в сложные жизненные ситуации.
В СКС еженедельно проводятся заседания комитета по дебиторской задолженности
В Кинельском районе в ДТП с Тоуота Lаnd Сruisеr и ЛАДА пострадали два человека Травмы получили мужчина и женщина, ехавшие в отечественной легковушке.
В Кинельском районе в ДТП с Тоуота Lаnd Сruisеr и ЛАДА пострадали два человека
В самарской школе №46 строительные конструкции обследуют за 600 тысяч рублей Подрядчика выберут по итогам конкурса 30 января.
В самарской школе №46 строительные конструкции обследуют за 600 тысяч рублей
Директоров саратовских школ наказали за
Директоров саратовских школ наказали за "неправильные" медосмотры
Кофе с молоком: Уровень экономической уверенности россиян понизился Индекс фиксирует, сколько россияне способны тратить на «маленькие радости».
"Кофе с молоком": Уровень экономической уверенности россиян понизился
сегодня  Четверг, 25 января, 15:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/01:
USD 56.39
-0.02
EUR 69.45
0.38
Искать
Новости /  В стране  

Законодательство о техосмотре автомобилей ждет масштабная реформа

25 января 2018 12:53
113
Законодательство о техосмотре автомобилей ждет масштабная реформа
Она инициирована Минэкономразвития по поручению президента. Серьезные перемены ждут автовладельцев и операторов ТО.

Как пишет "Коммерсант", первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла техосмотр. Транспорт проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право иска к его владельцу.

Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами, – говорится в пакете поправок.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1474
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
481
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
463
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6695
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2454
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9386
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3233
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1892
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2326
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2204
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1854
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3465
Весь список

Мероприятия
Военные автоинспекторы совместно с ГИБДД провели в Самарской области акцию «Трезвый водитель»
В Самаре в здании на улице Куйбышева откроют мемориальную доску в память о дипломатической миссии Австралии
В канун Дня студента сотрудники ГИБДД проведут акцию «Студенты за жизнь по правилам!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня в Самаре вновь прорвало теплотрассу на Стара-Загоре

684

Осуждён посредник в передаче взятки главе департамента градостроительства Самары Рубакову

274

В Самаре сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали женщину, которая пыталась ограбить магазин

263
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2786

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2778
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда