Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн рублей
18 февраля 2018 11:21
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В 2017 году приставам удалось взыскать с россиян около 14% от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов. Об этом говорится в проекте доклада Федеральной службы судебных приставов о деятельности в 2017 году, размещенном на сайте ведомства.
По сравнению с 2016 годом задолженность россиян возросла с 4,76 трлн до 4,87 трлн руб. В прошлом году удалось взыскать 663 млрд руб., что на 72,8 млрд руб. больше, чем в 2016 году. Из этих 663 млрд руб. в пользу граждан и юридических лиц приставы взыскали большую часть — 448,6 млрд руб.
При этом в 2017 году увеличилось количество возбужденных исполнительных производств: на 6 млн, до 60,2 млн. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.
Задолженность россиян возросла за последние годы, в 2015 году взысканию подлежали 3,8 трлн руб., в 2014 году — 3 трлн руб., в 2013 году — 2,1 трлн руб.
ФССП также отчиталась о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. По данным приставов, в прошлом году 4,5 млн россиян не могли выехать за границу из-за долгов (именно столько постановлений находилось в погранслужбе ФСБ). В результате применения временного ограничения на выезд за прошлый год должники полностью или частично исполнили обязательства по 1,4 млн производств. Приставы взыскали с них 67,1 млрд руб., пишет РБК.
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