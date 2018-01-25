За трансляциями Олимпийских игр в Пхенчхане будут следить две трети россиян
25 января 2018 12:39
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При этом 71 % опрошенных хотят, чтобы наши спортсмены участвовали играх, пусть даже под нейтральным флагом, сообщили Интерфаксу в "Левада-Центре".
Каждый пятый, в свою очередь, считает правильным, чтобы все российские спортсмены отказались от участия. 23 Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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