За госизмену, шпионаж и разглашение гостайны в РФ в прошлом году осудили 15 человек
31 января 2018 12:50
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За государственную измену, шпионаж и разглашение гостайны в первом полугодии 2017 года осудили 15 человек, сообщается в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ, имеющемся в распоряжении РАПСИ.
«За шесть месяцев 2017 года в РФ один человек осуждён по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), один - за шпионаж (статья 276 УК РФ), в отношении 13 человек вынесены обвинительные приговоры за разглашение государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК РФ)», - уточняет судебный департамент.
В 2016 году за госизмену, шпионаж и разглашение гостайны были осуждены 42 человека, а в 2015 году за эти же преступления в местах лишения свободы оказались 28 человек.
Всего в РФ в первом полугодии 2017 года за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29, статьи 275-284.1 УК РФ) осуждены 274 человека. По этой категории не вынесено ни одного оправдательного приговора, но в отношении 35 человек дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, а 9 фигурантов подобных дел признаны судами невменяемыми.
В частности, 13 человек осуждены за публичные призывы по изменению конституционного строя, за те же деяния с использованием СМИ вынесены обвинительные приговоры в отношении 36 человек.
Один человек осуждён за призывы к нарушению территориальной целостности при помощи СМИ или Интернета, сообщает РАПСИ.
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