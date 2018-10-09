Жириновский пригрозил запретить РЕН ТВ
9 октября 2018 13:22
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выгонять телеканал РЕН ТВ с любых мероприятий с участием его партии, пишут "Известия".
Причиной заявления политика стала публикация видео, на котором он упал во время церемонии вступления Владимира Сипягина в должность губернатора Владимирской области. Позже к депутату подбежал фотограф и помог подняться.
«Кроме чернухи и грязи он ничего не может показать, будем требовать снятие руководителя этого канала, если надо», — пригрозил Жириновский.
Он добавил, что канал показал лишь то, как он споткнулся.
Между тем, в 2018 году телеканал РЕН ТВ получил четыре премии ТЭФИ, тем самым подтвердив статус одного из лидеров информационного вещания.
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