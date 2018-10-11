Юношеская Олимпиада: Российские пловцы пополнили копилку медалей
11 октября 2018 09:20
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Российские пловцы пополнили копилку медалей сборной России в четвертый день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе пятью наградами.
Золото на индивидуальных дистанциях завоевали Климент Колесников и Анастасия Макарова, серебро на счету Даниила Маркова, бронза у Полины Егоровой. Также мужская команда – Колесников, Марков, Минаков, Герасименко – завоевала золото в комбинированной эстафете с юношеским рекордом мира, предает Радио Маяк.
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