Юношеская Олимпиада: Российские пловцы пополнили копилку медалей

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Российские пловцы пополнили копилку медалей сборной России в четвертый день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе пятью наградами.Золото на индивидуальных дистанциях завоевали Климент Колесников и Анастасия Макарова, серебро на счету Даниила Маркова, бронза у Полины Егоровой. Также мужская команда – Колесников, Марков, Минаков, Герасименко – завоевала золото в комбинированной эстафете с юношеским рекордом мира, предает Радио Маяк.