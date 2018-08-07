Яндекс объяснил, почему Алиса ругала Путина
7 августа 2018 12:03
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Два дня назад голосовой ассистент Алиса от Яндекса буквально взорвал интернет. На скользкие вопросы о президенте Российской Федерации Алиса давала весьма странные ответы.
Такое поведение ассистента было недолгим, и уже через сутки на любые вопросы о Владимир Путине Алиса отвечала стандартной фразой «Посмотрите в поиске».
Представители Яндекса еще вчера пообещали прокомментировать ситуацию с ассистентом и, наконец, дали ответ:
«Алиса» старается дать ответ таким образом, чтобы не уводить пользователя в поиск. В связи с этим она много экспериментирует.
Иногда в своих экспериментах она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети.
Впрочем, стоит понимать, что Алиса не решает, кто прав, а кто виноват, быть или не быть, покупать биткоин или нет, платье какого цвета надевать. Ответы на такие вопросы можно найти самостоятельно во множестве источников. И решить все для себя.
В комментарии пресс-службы не упоминается Владимир Путин. Ситуацию с обсуждением президента РФ ассистентом Яндекс предпочел не комментировать.
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