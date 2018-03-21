Высланные из Великобритании российские дипломаты и их семьи вернулись на Родину
21 марта 2018 09:09
150
Поздно вечером во вторник спецборт из Лондона приземлился в московском аэропорту Внуково. Всего в Россию вернулись около 80 человек. Высылка российских дипломатов стала одной из мер, объявленной премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с делом Скрипаля.
Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. В ответ на действия Лондона российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть Россию в недельный срок, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1070
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
742
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
686
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1435
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
869
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
956
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1569
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
887
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4135
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2352
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2814
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2699
Мероприятия