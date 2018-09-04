Все корабли "Союз" и "Прогресс" перепроверят на брак
4 сентября 2018 09:16
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Особое внимание уделят следам от сверла, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, такое решение принято внутренней комиссией РКК "Энергия" по итогам совещания, прошедшего в понедельник.
Проверка кораблей, которые находятся в производстве на территории корпорации в Королёве начнется в ближайшее время, на Байконуре стартует со следующей недели. Сейчас там находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС. Это "Союз МС-11", его доставили на минувшей неделе для пилотируемого пуска в декабре, "Союз МС-10" и грузовой корабль "Прогресс МС-10", который запустят в октябре.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия госкорпорации проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля "Союз" при производстве или в космосе.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что причиной нештатной ситуации на станции стала халатность при изготовлении корабля "Союз МС-09". Якобы отверстие во внутреннем корпусе просверлили еще на Земле. Сотрудник, осознав ошибку, заделал отверстие клеем, и оно не давало о себе знать первые два месяца орбитального полета. Однако в дальнейшем клей подсох, открыв отверстие, сообщал источник РИА Новости.
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