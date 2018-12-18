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Новости /  В стране  

Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны

18 декабря 2018 12:59
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Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны Переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям.
Переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям.

В связи с морозной погодой врачи рекомендуют носить термобелье и кальсоны во избежание переохлаждения, которое может привести к проблемам со здоровьем. Об этом во вторник, 18 декабря, рассказал врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Москвы Василий Фролов, обладатель статуса «Московский врач».

Медик отметил, что переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям. Все они, по его словам, «опасны как сами по себе, так и теми негативными последствиями, которые возникают после», пишут "Известия".


pixabay.com
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