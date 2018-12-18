Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны
18 декабря 2018 12:59
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В связи с морозной погодой врачи рекомендуют носить термобелье и кальсоны во избежание переохлаждения, которое может привести к проблемам со здоровьем. Об этом во вторник, 18 декабря, рассказал врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Москвы Василий Фролов, обладатель статуса «Московский врач».
Медик отметил, что переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям. Все они, по его словам, «опасны как сами по себе, так и теми негативными последствиями, которые возникают после», пишут "Известия".
pixabay.com
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