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Возраст покупателей алкоголя могут повысить до 20 лет

24 сентября 2018 09:04
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Возраст покупателей алкоголя могут повысить до 20 лет Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кабмин рассматривает возможность повышения до 20 лет возраста покупателей алкоголя

Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что "национальный проект "Демография" включает включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.


Фото pixabay.com
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