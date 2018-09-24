Возраст покупателей алкоголя могут повысить до 20 лет
24 сентября 2018 09:04
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Кабмин рассматривает возможность повышения до 20 лет возраста покупателей алкоголя
Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что "национальный проект "Демография" включает включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.
Фото pixabay.com
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