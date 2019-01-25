Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро
25 января 2019 09:12
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Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро. О телефонном разговоре президентов России и Венесуэлы сообщила пресс-служба Кремля. Путин назвал происходящее в Венесуэле «деструктивным внешним вмешательством», которое «грубо попирает основополагающие нормы международного права» и «спровоцировано извне».
По мнению российского лидера, разногласия в венесуэльском обществе нужно преодолевать в рамках конституционного поля и мирного диалога. В свою очередь, президент Венесуэлы поблагодарил Россию за «принципиальную позицию», передает Радио Маяк.
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