Владимир Путин сегодня в прямом эфире ответит на вопросы россиян
7 июня 2018 09:15
Владимир Путин сегодня в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Для президента это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Передача начнется в полдень в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", первый "ОТР", а так же радиостанций "Маяк", "Вести фм" и "Радио России". От россиян поступило более 1,5 миллиона вопросов.
Ежегодное общение президента с гражданами в этот раз будет иметь некоторые отличия по сравнению с предыдущими. Впервые в зале будут присутствовать волонтеры, для них будет специальный сектор. Операторы колл-центра продолжат принимать звонки непосредственно во время мероприятия.
Интерактивные экраны в студии могут одновременно принимать до 45 видеосигналов, туда будут выводить СМС и ММС. В этом году зале в Гостином дворе не предусматриваются места для зрителей, которые в прошлом могли задать вопрос президенту, передает Радио Маяк.
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