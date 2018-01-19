Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере
19 января 2018 09:04
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Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенскую пустынь.
По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер, рассказал Песков. По его словам, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается – "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 7-ми градусов мороза.
Песков также сообщил, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент на протяжении ряда лет окунается в прорубь", пояснил пресс-секретарь. Напомню, православные верующие отмечают сегодня Крещение Господня. Великое освящение воды в память о Крещении Христа в водах Иордана совершит в пятницу в Богоявленском соборе Москвы патриарх Кирилл, передает Радио Маяк.
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